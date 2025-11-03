林忠山：期盼鄭麗文重建國民黨魂　六大核心

中華泛藍協會理事長林忠山期盼鄭麗文找回國民黨魂。（林忠山提供） 中評社台北11月3日電（記者 張嘉文）中華泛藍協會2日舉行會員大會，由原任理事長林忠山續任，他提出對新任中國國民黨主席鄭麗文的期許，盼鄭帶領國民黨重建黨魂，其中有六大核心，最重要的就是“我是中國人”，認同“憲法”架構下的“一中”原則，兩岸同屬一個中國，以和平統一為最終方向。



中華泛藍協會2日在台北凱達大飯店舉行第三屆第一次會員大會及聯誼餐會，會中完成新任理監事改選與章程修訂，由林忠山續任理事長。



泛藍陣營包括政界、學界與社團人士與會，包括鄭麗文指派前藍委李德維出席，另有藍委翁曉玲、民眾黨“立委”張啟楷、“救國團”主任葛永光、前“考試院副院長”高永光、前主計長韋伯韜、前“內政部長”李鴻源等人出席。協會共同一致的理念是達成2028政黨輪替重大工程。



林忠山在會中表示，近期國民黨內部領導布局與路線引發討論，他認為，若國民黨未來要重新凝聚基本盤並與國際和兩岸情勢接軌，需要有清晰的價值定位，最重要的是重建中國國民黨黨魂，包括六項核心精神，1、我是中國人；2、我所加入的黨是“中國國民黨”，不是“台灣國民黨”；3、我具備中華文化的優良傳統；4、我認同三民主義是黨的核心價值；5、我認同“憲法”架構下的“一中”原則，兩岸同屬一個中國；我認同孫中山、蔣介石、蔣經國所傳承的思想一脈相承“以和平統一為最終方向”。



林忠山指出，國民黨新任主席若要穩住政黨體質，仍需兼具“六大體魄”，包括重組黃復興體系、尊重軍公教、推動藍白合作、整合黨內派系、建立在野合縱平台與取得企業界支持。他強調，一個政黨的體質強不強，決定它能不能長遠，泛藍不是只是情感，而是需要系統性運作。



針對外界質疑“親中路線”與“是否背離主流民意”的討論，林忠山認為，兩岸關係是歷史、文化與地緣現實共同交織的結果，應避免情緒對立，所謂主流民意，不該由單一媒體敘事決定，民意可透過溝通與論述重新塑造。