中評專論：鄭麗文能否決勝　得靠實力出發

中國國民黨主席鄭麗文。(照:鄭麗文臉書) 中評社台北11月3日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席鄭麗文1日慷慨激昂的就職演說，讓坐在台下的馬英九熱淚盈眶，當天卻有新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等3位黨籍大咖市長缺席。黨內建制派反撲已上檯面，鄭麗文推動兩岸和平發展的企圖心挑戰了黨內親美勢力，讓她同時面對綠營與黨內建制派雙重夾殺。



在鄭麗文就職之前，黨內就有人放話要讓她“令不出黨中央”，大咖市長缺席主席就職典禮是否吹響號角值得關注。當前黨內建制派質疑鄭麗文兩岸路線的說法，與民進黨幾乎如出一轍，亦即國民黨中央九二共識派與民進黨、國民黨建制派“華獨”的拉鋸。



國民黨過去4年一再強調“親美、友日、和中”，實際上只是一句空泛口號。首先是前主席朱立倫任內實際上是“親美遠陸”，他高調訪美，4年未曾訪陸，也從不碰“憲法一中”、黨章的統一議題，黨內大咖縣市長、黨核心主要都是親美派、不沾鍋派。再者，以目前的中美、兩岸關係，既要親美又要和陸基本辦不到，尤其美國從未放棄把台灣當成牽制中國籌碼，國民黨要同時親美與和陸更不可能做到。



台灣內部親美勢力不分黨派，最近包括軍售、把台灣半導體供應鏈移到美國等，都涉及美國重大利益。鄭麗文在這關鍵時刻接掌國民黨，讓她的情勢特別波濤洶湧，四面楚歌，被內外夾擊。



首先硬碰硬的就是防務預算，最近綠營主攻她不贊成防務預算占GDP5%，批她是直接跟美國對幹並親近中共。賴清德日前喊出防務預算“2030年上看GDP5%”，一旦實施相當於年度政府支出約一半要用於軍事，全世界少有，日本也才承諾要加到GDP2%，對此未看到國民黨建制派有較強硬表態。緊接著，總規模高達新台幣1.3兆元的軍購特別預算本月就要送“立院”，包括建立“台灣之盾”防空系統等天價支出，鄭麗文的意志能否延伸到“立法院”國民黨團抵擋美國的施壓將是她第一個考驗。



藍軍三位大咖市長日前未出席鄭麗文的主席就職典禮，後續值得注意，如何化解黨內的紛擾是她上任主席黨的硬仗。以目前內外部複雜情勢交織，要黨內建制派妥協幾乎不可能，接下來就要看她能否從實力出發扭轉劣，包括第一，拉高國民黨對抗民進黨的能量，不再被壓著打。例如最近的台中豬瘟事件，綠營明顯是衝著可能參選2028的台中市長盧秀燕而來，之前黨中央也使不上力，鄭麗文有何對策可力挺盧秀燕。以及協助罷免司法案件的黨工脫困等等。