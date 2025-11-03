中評關注：藍白挺高虹安連任新竹市長機率增

新竹市長高虹安1日出席新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽開幕典禮。（中評社 資料照） 中評社新竹11月3日電（記者 盧誠輝）因涉“立法委員”任內詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，1日受中國國民黨籍新竹市議會議長邀請，出席新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽開幕典禮，被外界解讀是新竹市藍營力挺高復出連任的動作。雖高案二審將在12月16日宣判，但不管是否維持有罪判決，都不影響高競選連任權益，也讓高爭取連任機率大增。



高虹安1日出席新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽開幕典禮，特別換上球衣、短褲和球鞋，拿著球拍與國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥舉行開球儀式，兩人同桌對打，並由許修睿擔任主裁判、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠擔任副裁判，主辦單位刻意安排4人同框的經典畫面，似乎已向外界宣告2026新竹市長選戰繼續藍白合的決心。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費新台幣11萬6514元，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨，高院二審預計12月16日宣判，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案7月26日獲得12.4萬多票的不同意票遭否決。



對於高虹安官司二審判決變數，新任國民黨主席鄭麗文上周上任前到新竹市議會拜會議長許修睿時受訪表示，國民黨在2026新竹市長選戰仍會繼續延續藍白合的基調，但她也會高度關注高虹安的官司進度，儘可能團結所有在野力量，目標是讓我們在新竹市繼續執政。



事實上，高虹安涉貪案二審官司不管是否判決有罪，都能投入2026新竹市長選舉。若高案二審改判無罪，高虹安將復職，毫無懸念的成為新竹市藍白共主繼續爭取連任。若高案二審“貪污罪”仍遭判有罪，不管刑期多長，高虹安都將繼續維持停職狀態，但因還未三審定讞，所以仍不影響高競選連任的權益。



根據“地方制度法”第78條第1項規定，縣市長若涉嫌貪污等罪，經一審判處有期徒刑以上者，可依法停止職務。但同條第3項也明確規定“依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。”也就是說，高虹安若連任成功，將不受第一任期遭停職影響，可以上任就職。



新竹地方人士向中評社分析，高案二審若改判無罪，高虹安將滿血復活，就算仍維持有罪判決，高還是可以主打“司法迫害”的悲情牌繼續拚連任，以高在罷免案獲得的超高票數，競選連任應該可以順利過關，所以目前藍營力挺高爭取連任的機率不小，新竹市也一定會延續藍白合的基調。