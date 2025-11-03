邱毅看林岱樺岡山造勢　綠丟高雄可能性更高

綠委林岱樺1日在高雄岡山舉辦首場大型造勢晚會。(照片：林岱樺臉書) 中評社台北11月3日電／民進黨2026高雄市長初選進入白熱化階段，“立委”林岱樺1日在岡山舉辦首場“三山造勢”大型晚會，近3萬支持者擠爆現場。前“立委”邱毅3日在臉書發文表示，看了林岱樺岡山造勢活動，重現2018年韓國瑜的岡山造勢盛況，民進黨麻煩了，明年丟掉高雄市的可能性更高了。



邱毅說，許多人在問，被賴清德打壓的林岱樺會複製勝利嗎？造勢當晚，台上的林岱樺流著眼淚，她泣訴天公爺，她淚求上天開眼，為什麼她要被民進黨欺凌迫害？她要人民支持她，還她一個公道。很有當年陳菊的悲情味道，只不過陳菊是假的，她是真的。



邱毅表示，民進黨要角逐高雄市長的人選有四個，賴清德支持賴瑞隆、陳其邁支持邱議瑩。孤鳥型的林岱樺與當權派格格不入，賴清德認為她不是同路人，他要的是黑金路線上的聽命者，唯唯諾諾的服從者。



邱毅說，不過，林岱樺的民調支持率一直領先。後來林岱樺果然官司罩頂，她被高雄地檢署以侵佔助理費偵辦，而且鏡周刊攻擊她與一位佛門師父有私情。



邱毅表示，記得林岱樺被南機組拘提送辦時，她撕心裂肺的控訴，政治操控司法，司法介入初選。那是令人難忘的一幕，林岱樺喊出了很多人的心聲。而後來賴清德對林岱樺的強力打壓，明目張膽，歷歷在目。甚至不准“正國會”公職人員為她站台，而偏偏受到關愛的賴瑞隆和邱議瑩，又捲入弊案的爭議中。



邱毅說，高雄人是同情林岱樺的，這種情緒不分藍綠，他們平常敢怒不敢言，心理痛恨司法的黑暗，厭惡鏡周刊的抹黑抹黃，對賴清德的政治黑手咬牙切齒。這也是民進黨越打壓林岱樺，林岱樺支持度越高的原因。



邱毅指出，從林岱樺事件，看到賴清德對司法檢調的暗黑操作，看到民進黨利用媒體抹黑的骯髒行徑。這些手法過去一年多用在柯文哲身上，把他在黑牢關了一年，幾乎丟了半條命。現在連同黨的林岱樺都難逃魔爪，呼天不應，叫地不靈。



邱毅表示，台灣真有自由民主嗎？賴清德是不是獨裁者？答案已經很淸楚了，還需要自我吹噓，自欺欺人嗎？