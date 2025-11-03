台軍人臂章變調　張延廷：民進黨化

M1A2T紀念臂章。（照：青文創提供） 中評社台北11月3日電／台灣軍方最新主力M1A2T艾布蘭戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍，有民眾質疑臂章上僅有“TAIWAN”字樣，“國旗”及“中華民國”字樣都未出現。前空軍中將張延廷質疑，民進黨就是要完全“去中華民國化”，軍隊原本追求“國家化”，但現在變成“民進黨化”，民進黨用溫水煮青蛙的方式，讓大家習以為常。



台軍方最新主力M1A2T戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍！其中專屬紀念臂章設計相當吸睛，不過仍有民眾質疑臂章上僅有“TAIWAN”字樣，“國旗”及“中華民國”字樣都未出現。據瞭解，“M1A2T成軍典禮紀念臂章”由文化總會攜手青年日報文創品牌青文創，以及漢光系列設計團隊共同打造。



陸軍司令部表示，584旅聯兵三營M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，係考量整體規劃設計，結合“為誰而戰、為何而戰-“中華民國”的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰”信念，與右臂青天白旗相互輝映。典禮後收執紀念，非常態性配掛。陸軍司令部強調，堅持軍隊“國家化”的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀，持續給予軍方支持。



對此，前空軍中將張延廷2日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，臂章變成“台灣陸軍”，為何要拿掉“ROC”或“中華民國”？民進黨就是要完全“去中華民國化”，變成“台灣陸軍”之後，如果大家慢慢接受，再來就是“台灣海軍”、“台灣空軍”，也把“中正堂”改掉。民進黨用溫水煮青蛙的方式，讓大家習以為常。



張延廷質疑，民進黨並沒有真正務實建軍，現在部隊編現比就很差，大約衹有7成，缺了5萬多人，卻編了9千多億元的預算。錢多了，武器裝備沒有拿到，人員也不夠，訓練也不實，在搞意識形態。



張延廷批民進黨，不是真正為了強軍建軍備戰，軍隊原本追求“國家化”，但現在變成“民進黨化”，跟著民進黨走。其實軍隊很簡單，就遵守“中華民國憲法”。