林信義與美財長談話　方恩格點美方發文貓膩

國際政治觀察家方恩格律師指出，根據美國財政部發文，說與林信義spoke briefly（短暫説話），連“台灣”或“中華台北”代表都不寫。(照:方恩格臉書) 中評社台北11月3日電／由韓國主辦的2025年“亞太經濟合作經濟領袖會議”1日結束，台灣代表林信義表示，與美國財政部長貝森特40分鐘會晤中談的議題很廣，貝森特很想瞭解台灣打造高科技半導體產業的過程，“他聽得津津有味”。不過，國際政治觀察家方恩格律師指出，根據美國財政部發文，說與林信義spoke briefly（短暫說話），連“台灣”或“中華台北”代表都不寫。



國際政治觀察家方恩格2日在臉書發文指出，美國財政部發文說財政部長與林信義spoke briefly（短暫說話），連“台灣”或“中華台北”代表都不寫。台“外交部”則用great discussion（很棒的討論）來形容，而且列出兩位討論的幾個議題。相對於日本首相高市早苗，不但貼合照，也有點名台灣。



由韓國主辦的2025年“亞太經濟合作經濟領袖會議”，1日午間結束，林信義下午在韓國慶州召開國際記者會，說明此次與會過程及成果，並接受記者提問。



林信義在APEC領袖代表國際記者會中進一步說明和貝森特會晤細節。林信義表示，雙方談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心，主要想瞭解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。林信義還透露，“他聽得津津有味”。







