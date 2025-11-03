台中市府人員擅闖豬場影響防疫　綠轟盧秀燕

民進黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月3日電（記者 方敬為）台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，政府10月底安排軍方大規模清潔消毒，待消毒液乾後，原定今天再度採樣檢測，未料2日台中市府動保處人員在未告知下擅自進到豬場消毒，導致期程生變，“農業部長”陳駿季批中市府“防疫自走砲”，恐怕導致採檢出現偽陰性！民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，痛批國民黨籍市長盧秀燕魯莽，應下台謝罪！



台中市農業局回應，動保處鄭姓人員11月2日是因誤解黃姓組長指令，逕自進入案例場消毒，該案調查報告已出爐，將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。非洲豬瘟前進應變所原定3日上午召開說明記者會，盧秀燕安排列席，昨晚臨時取消喊卡。



民進黨台中市議會黨團總召王立任、副總召張芬郁3日率黨團議員召開記者會指出，在台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情後，中央立即全力協助防疫，但台中市政府的錯誤決策卻一再的拖慢防疫進度。先是延誤採樣、疫調不明，如今更在中央規畫採樣前1日，未經通報擅自入案場清潔消毒，導致採樣可能需要延期，干擾整起防疫進程。



王立任指出，該案場經過台中市政府2次清潔消毒仍驗出病毒陽性，所以政府10月底特別派軍方到場大規模消毒，待消毒液風乾後，本來預計3日能夠進場採樣檢測。然而，中市府卻在未告知下，擅自入場消毒，質疑盧秀燕市府到現在還想搞個人秀，口口聲聲要中央、地方攜手合作，但實際上做得卻是另一套！綠營議員痛批盧秀燕“魯莽”，讓疫情持續延燒，還要基層背鍋，呼籲盧秀燕下台吧！



根據防疫期程規劃，原定3日進場採檢，若病毒反應陰性，可望在11月7日解禁，但如今採樣作業可能要延期，解禁期程也恐怕生變



台中市政府則強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。