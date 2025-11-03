台軍購、造艦皆延宕　顧立雄：啟動專案督導

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)台“國防部長”顧立雄今日於“立法院”接受媒體訪問時指出，台灣對美採購的主要武器裝備案項約二十五案，目前大多依時程推進、甚至出現提前交付情況。但仍有三重大案—包括AGM-154C飛彈、F-16戰機及MK48重型魚雷—出現交付延宕狀況，為此“國防部”已啟動專案辦公室進行旅外督導，加強追蹤與管控，確保儘速完成交運。



近年來，台灣在對美軍購及軍方重大裝備建造面臨多重挑戰。據媒體報導，這些延宕案項涵蓋戰機、飛彈、魚雷與自造潛艦等，關鍵原因包括生產線搬遷、供應鏈中斷與系統整合複雜性升高。面對外界對戰力補強的擔憂，顧立雄今天赴“立院”說明交付狀況、督導機制與未來預算規劃。



顧立雄表示，目前約二十五件對美採購的武器案中，大部分進度正常，“有些甚至提前交運”；但重點為三案已列入重點管控範圍。他指出，AGM-154C飛彈、F-16戰機與MK48魚雷為延宕主因，台“國防部”已設立專案辦公室，針對“旅外督導”啟動，加強與美方的溝通與履約管理，“我們都希望能夠盡最大的努力，來盡速的完成交運”。



針對外界關注的案外武器如魚叉飛彈與刺針飛彈，顧立雄澄清目前這兩案仍在合約規定時程內，因此尚未出現延宕情況，也就未被納入延宕清單之中。他強調，所有案項的交運時程均依據與美方簽訂的“發交書”（LOA）管控，台“國防部”將持續透過專案辦公室進行督導，確保履約如期。



至於自製裝備與建造進度，顧立雄針對首艘自造潛艦“海鯤號”進度延長一事表示，雖然時程比預期延長，但主因是為了確保“品質與安全為上”之原則，他肯定合作廠商與海軍團隊付出的努力。他指出，合約計罰機制僅為督促完工的手段，最重要仍是“建造完成才是我們最大的一個期待”。



在防務預算方面，顧立雄重申，賴清德已承諾在2030年前將防務支出提升至“國內生產毛額”（GDP）5%。他指出，預算編列將根據敵情威脅、防衛戰力需求與漸進備戰需求為依據，不僅聚焦裝備採購，也同步提升訓練與部隊編裝。我們都是依照賴清德這個相關的指示來完成，整個防衛作戰所需要的相關規劃。