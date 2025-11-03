美中貿易戰緩和　邱達生：台美可加速協議

亞太商工總會執行長邱達生。（中評社 資料照） 中評社台北11月3日電／美國總統特朗普亞洲行對各國釋出善意，在與大陸國家主席習近平會面後還給予12分的高度評價，並降低對陸關稅10%至47%。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，在會面前，中美都將籌碼抬到較高的位置再往下談，目前關稅障礙仍高於前總統拜登上任前的水平，至於台美半導體關稅，預期恐怕不會太低，不過，台美可望加速達成協議



根據《中時新聞網》報導，邱達生指出，習特會前，中美雙方刻意拉高談判籌碼，大陸收緊稀土出口，美國則以威脅提高關稅回應。此舉讓雙方能在談判中以“放棄新增籌碼”換取協議，更避開彼此不願讓步的最惠國待遇等核心議題。



邱達生認為，早在吉隆坡時，各國幕僚都已談妥具體內容，各國領導人在會面時僅宣讀已敲定共識，沒有再提出新內容，因此美國對大陸的關稅障礙，仍高於拜登上任前的特朗普1.0水平。



邱達生表示，對台灣來說，中美協議到明年4月特朗普訪陸前就形成空窗期，為美台貿易協議創造關鍵時間，過去也因為中美談判進程影響美台的談判，在空窗期中，可望加速達成協議。



至於韓國與美國談的半導體關稅相對不會不利台灣，邱達生認為，半導體關稅的主導是由美國商務部，不是美國對外貿易單位，在此次提出的時機相當怪異。



中央大學經濟學系教授吳大任也指出，台韓在半導體、電子產業是競爭又互補，因為AI需要高頻寬記憶體，且三星2奈米也先後獲得大單，因此韓國有這樣的要求相當合理，而台美半導體關稅還未定案，但預期高稅率的機率不會太低。



吳大任表示，特朗普抵韓前已先到馬國與各國領導人見面，主要是展現重建東南亞關係的意圖。他強調，“和解總是好事”，美國與亞洲各國關係改善，降低貿易壁壘，有利全球經濟環境，而台灣的貿易高度嵌入大陸、東南亞的組裝出口鏈，一旦美國市場進出口更順利，對台灣整體出口有利。