吳音寧空降台肥董事長　遭酸又成高薪實習生

“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（照：吳音寧臉書） 中評社台北11月3日電／“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧“取代”原“農業部”代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長，年薪高達1500萬元，讓在野黨痛批是超級肥貓。據台肥資料指出，下次董事會預計召開日期為11月4日，預計討論吳接任董事長一事。台大農經系前系主任兼所長徐世勳指出，公營事業出現政治任命早已屢見不鮮，但吳確實相關資歷相對不足，估計會繼續“做中學”，再度成為“全台最高薪實習生”。



徐世勳指出，吳音寧為東吳大學法律系畢業、社運出身，卻能擠掉任期還有2年的現任董事長、美國環境工程博士出身的李孫榮，公營事業主要營運方向仍遵照政府政策執行，因此政治任命可說見怪不怪，例如中央畜產會董事長也是由前雲林縣長蘇治芬擔任，甚至董事長可能都不需要太多建議，只要上層決策、下層執行即可。



徐世勳表示，以肥料層面來說，其實也牽涉國際原料採購事項，吳音寧缺乏肥料、國際貿易的專業經驗，未來在面對國際原料供應、肥料市場變化等問題時，可能無法以“台肥董事長”身分提供具體建議。



根據《中時新聞網》報導，徐世勳說，從政治層面分析，可能就是吳音寧先前參選彰化“立委”失利，於是找到台肥董事長職位將吳安插進來，以上層角度而言就是方便執行各項事務，而吳的角度就是可以到“資源更多”的台北，但無論如何，考量專業程度的話絕對有比吳更適合的人選。



表態參選台北市港湖區議員的“立委”羅智強“國會”辦主任陳冠安表示，吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影，民進黨治下的用人邏輯，不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸。



台北市國民黨籍議員游淑慧則指出，台肥最肥的其實是土地資產，用吳音寧取代李孫榮，除了細思極恐，也擔心未來誰能監督。