連戰送花賀鄭麗文上任　眾望所歸、任重道遠

連戰和夫人連方瑀一同署名送來祝賀花籃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文正式上任，今天是第一個上班日，國民黨中央黨部一樓排滿了來自各界的祝賀花籃。其中，國民黨前主席連戰和夫人連方瑀一同署名送來祝賀花籃，並寫上“眾望所歸、任重道遠”8個字勉勵，特別受到矚目。



鄭麗文是2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，開啟了她在藍營的政治路。



鄭麗文今早出席依例在全代會後舉辦的中央評議委員會，聽取中評委們的建言，她被媒體問到上任後第一天的心情時說，心情很好，希望第一天上班能夠順利圓滿。



另外，國民黨“立法院長”韓國瑜和副院長江啟臣也送來花籃，同樣附上“眾望所歸”字樣，祝賀鄭麗文的就任。



眾多花籃中有一盆非常特別，即之前因罷免綠委涉不實連署，遭羈押多日後獲得交保的前台北市黨部主委黃呂錦茹送來的花籃，她寫上“麗曰昭新運、文星啟治綱、主心安社稷、席定萬邦昌”等期許，而此四行的第一個字剛好湊成“麗文主席”的藏頭詩。



而之前鄭麗文主席選舉當選時就送來祝賀的民眾黨主席黃國昌以及賴清德花籃，也都擺在黨部一樓顯眼處。