對比林岱樺造勢　歷史哥：賴瑞隆再選就難看

綠委林岱樺1日在岡山造勢湧進3萬人。（林岱樺臉書） 中評社台北11月3日電／民進黨2026高雄市長提名，“立委”林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑4人積極爭取。林岱樺1日晚間在高雄岡山舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，引發關注。綠委賴瑞隆1日在苓雅區北凱旋公園舉辦政策說明會，吸引大批支持者到場力挺。“歷史哥”李易修指出，林岱樺與賴瑞隆這兩人的造勢面積至少差了10倍，賴瑞隆真的要再選下去，會很難看。



歷史哥1日在中天《週末大爆卦》節目中表示，林岱樺造勢場的氣勢相當驚人，在初選辦造勢能有這樣的氣勢是很難想像。特別是在初選民調期間能夠集結如此龐大能量，顯示她有深厚地在地方力量。



歷史哥指出，林岱樺造勢現場雖然路幅不寬，但從下午到晚上幾乎人潮滿溢，“現場沒有5000人是擠不出這樣的場面”，最終能夠拍出至少3萬人的照片，證明她的基層實力相當厚實。



歷史哥認為，林岱樺在現場情感真摯地說，自己“已經沒有私人生活，都奉獻給高雄”。他認為這話是在回應外界對她與住持師父風波的質疑與抹黑，藉此強調自己對高雄的奉獻精神。



歷史哥說，林岱樺造勢活動在岡山河堤公園，筧橋路算起來，面積5650平方公尺。而綠委賴瑞隆造勢場地超級無敵小，就在苓雅北河堤公園，路只占一半，面積衹有564平方公尺，難怪他有這麼多閒情逸致可以握手。這兩個人的造勢活動面積至少差了10倍。歷史哥不禁感嘆，“賴瑞隆真的要再選下去，會很難看”。