周玉蔻：林岱樺恐使民進黨大屠殺級崩盤

綠委林岱樺1日在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會。（照：林岱樺臉書） 中評社台北11月3日電／民進黨高雄市長初選競爭激烈，“立委”林岱樺1日首辦岡山造勢會，現場人潮逾萬、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆2日表示，這是近2年高雄最成功的一場群眾造勢活動，為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。



而資深媒體人周玉蔻更示警，若民進黨不處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨“大屠殺級”的崩盤慘劇，不過若投票前夕林的官司一審判決，她的威脅力將歸零。



民進黨“立委”林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍決定參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨“正國會”掌門人、“外交部長”林佳龍及王義川、卓冠廷等人表態力挺林岱樺表參選，原本打算出席前天林造勢晚會的王義川、黃秀芳及卓冠廷等人，紛紛取消行程，王甚至撂話“我怎麼可能挺貪污的人”。



周玉蔻2日在臉書發文表示，民進黨廉政會若是繼續鄉愿，不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，民進黨初選民調又不排藍，藍營支持者必然被運作挺林。她認為，接下來的發展，民進黨2026迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，其他地方無法翻盤的崩盤最悲慘結果。



周玉蔻認為結果會有三點：



首先，林岱樺初選獲勝，民進黨依制度提名她參選高雄市長；



第二，提名後、登記參選後、選舉投票日前，一審宣判，林岱樺涉貪助理費有罪判刑，候選人無法更換國民黨加足馬力攻擊民進黨護貪，“正國會”的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延。



第三，會措手不及，綠營支持者全面抵制，不出門投票，全台效應渲染，2026年底地方選舉大戰，民進黨全面潰敗，失去高雄屏東、台南政權，全台議員當選人數大幅下落，翻盤區宜蘭、基隆、新北無望，民進黨地方執政版圖只剩下嘉義縣。



周玉蔻強調，要避免這個最壞的劇本，首先應停權林岱樺；再者，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆整合一人與林對決，並且勝出；最後，如果林岱樺執意參選，投票日前夕一審判決，她的威脅力歸零，民進黨保下元氣。



游盈隆2日在臉書發文說，林岱樺在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，強勢出擊聲淚俱下，並將她所有的冤屈直接訴諸群眾，自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持，“就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數”。