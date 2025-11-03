造勢場面太震撼　沈富雄：林岱樺會脫黨競選

沈富雄預言，不排除林岱樺會脫黨競選。（林岱樺臉書） 中評社台北11月3日電／有意參加民進黨高雄市長初選的“立委”林岱樺11月1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，稱因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑。被檢調用助理費追殺，甚至檢調扭曲過往的證人口白、編造死人的筆錄，硬要說她貪污，實在是非常惡質。前“立委”沈富雄表示，林岱樺造勢成功，展現她的韌性、在地勢力。不排除林岱樺會脫黨競選。



沈富雄2日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，林岱樺1日的造勢，某種程度是很震撼的，林岱樺這麼厲害，她造勢的成功，是展現她的韌性、呈現她的勢力。現在國民黨“立委”柯志恩都講，她不相信林岱樺會脫黨競選，認為林岱樺初選若還是輸了，就乖了。沈富雄認為，柯志恩講這句話是有用意的，他不排除林岱樺會脫黨競選。如果民進黨提名一個弱的，然後藍委柯志恩相對不弱，一旦林岱樺認為有機會，到時就會變成三足鼎立。



沈富雄認為，林岱樺造勢，最尷尬的應該是“正國會”。因為“正國會”的龍頭決定全面出相挺，說她是乾淨的，又說她不貪污，剛好跟大家懷疑的相反。不只是“外交部長”林佳龍做這個決定，其他的大阿哥、大阿姐們都排上去了，結果一個都沒有來。但這個對林岱樺來說不見得不好，大家看到他們都不來，把她放棄，“就衹有靠我們大家來挺”。這剛好有相反的作用，這個厲害。