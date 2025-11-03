藍黨代表找百人入黨　黃敬平曝跑行程就被問

國民黨桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社台北11月3日電／中國國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，國民黨前主席朱立倫交棒給新任主席鄭麗文，期間鄭麗文希望每位黨代表“可以去找到100位老朋友重新入黨”。對此，國民黨籍桃園市議員黃敬平2日在政論節目透露，近期不衹有800多人申請入黨和恢復黨籍，自己跑行程時，還遇到7人詢問入黨資訊。



國民黨1日上午召開全代會，鄭麗文正式上任，她在致詞時表示，自己在參選黨主席時說過，要讓國民黨從“羊群”變成“獅群”，民進黨多年來讓台灣四分五裂，台灣不能再向下沉淪。鄭麗文也交付黨代表“重要任務”，希望所有黨代表在自己未來的任期當中，每人都可以去找到100位老朋友重新入黨，或新朋友加入國民黨，“我覺得這比‘分擔金’更有意義”。



黃敬平2日在政論節目《中天辣晚報》表示，在國民黨主席選舉結束後的10月19日至27日，總計有869人申請入黨和恢復黨籍，且據說人數還在增加當中。此外，今天早上跑行程時，還遇到7個人向自己詢問入黨資訊。因此他說，自己實在不知道，“很多人要退出國民黨”說法中，所提到的“很多人”到底有多少人？是個位數、雙位數，亦或是百位數？



黃敬平指出，很多人或許會認為，“找到100位老朋友重新入黨”或許很難、恐怕沒那麼容易，但自己相信，在鄭麗文擔任黨主席的這4年任內，黨員人數應該會比過去增加不少。