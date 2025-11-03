防務預算若GDP5%　徐巧芯：衝擊民生

藍委徐巧芯說，若防務預算占GDP5%，勢必會擠壓其他重要預算。（照片：徐巧芯threads） 中評社台北11月3日電／中國國民黨主席鄭麗文日前受訪時表示，自己未放棄以武力保衛台灣，但質疑“全世界有哪個國家願意把GDP5%投入‘國防’？”此言一出引發討論，不少網友指出俄羅斯、以色列等國的軍費比例都超過5%。對此，國民黨籍“立委”徐巧芯2日在社群平台上表示，強調若台灣真的把“國防”開支拉至GDP5%，“勢必會擠壓其他重要預算”。



徐巧芯2日在社群平台threads上回應網友表示，目前“國防”預算若提高至GDP5%，金額將達約1.3兆元，是目前規模的2倍，將占政府總預算45%以上；屆時社會福利、教育、醫療衛生、交通建設等支出僅剩55%，民生相關資源必然受到影響。她強調，政府預算是有限資源，不能讓“國防”支出排擠公共服務及民生效率。



徐巧芯認為，較為務實的做法是以GDP3%為“國防”目標，約8100億元、占總預算不到3成，仍屬合理範圍。她舉例，美國國防支出約占GDP3.3%、韓國約2.8%，都低於5%水準。



針對部分國家軍費超過5%，徐巧芯說，多屬戰爭進行中或高度衝突地區，並非台灣可直接比照的情況；若參考“存在風險但未爆發戰事”的國家，“國防”支出多落在GDP3%以下。



對於部分美方人士主張台灣將軍費拉至GDP10%，徐巧芯說，這意味“國防”預算將暴增至約2.7兆元，占總預算近90%，政府其它支出幾乎無空間，“這種極端比例衹有二戰末期才曾出現。”她再次呼籲，提升軍費應實事求是，兼顧“國防”與民生。