高碩泰：中美關係進入馬拉松式長期競逐

前台灣駐美代表高碩泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月3日電（記者 張穎齊）中美領導人日前在韓國會晤，台灣前駐美代表高碩泰3日在“地緣政治新局勢”座談會上表示，中美關係如今進入馬拉松的長期競逐階段，兩國既互相依存也互不信任，“鬥而不破”仍是當前格局主軸。雙方在關稅、科技、稀土等領域互相“卡脖子”，但完全脫鉤並不可行，只能持續降低風險、控制分歧。



"國策研究院"文教基金會3日在張榮發基金會舉行"地緣政治新局勢"座談會，場次一為"解讀習特會與新地緣政治發展"。



高碩泰表示，中美領導人6年來再次見面，達成若干協議，顯示雙方目前仍在可控範圍內運作，他形容這場關係競逐是馬拉松，不只是短期議題上的得失，而是一場漫長的延長賽，不到最後關頭，不知勝負，任何時刻都有逆轉可能。



高碩泰指出，習特會雖然會前充滿喊話與算計，但雙方仍各取所需、創造短期雙贏，證明中美在“管控分歧、鬥而不破”的架構下持續博弈。貿易、關稅、科技與稀土戰等議題雖使雙方互相掣肘，卻仍保持合作必要性，互相依存，也互相不信，完全脫鉤是不可行的。



高碩泰並提到，中美經濟角力之外，日本首相高市早苗在區域舞台上繼承已故前首相安倍晉三遺志，演出令人矚目，美、日、韓、台的“國安”與經濟合作有機會成為新平台。面對印太新局勢，台灣必須繼續儲值、升值、創造價值，避免被邊緣化，不坐上餐桌，就可能成為菜單的一部分。



他強調，台灣是區域秩序的參與者與貢獻者，應尋找自身利基，勇於發聲，不能再過度溫良恭儉讓，而要積極融入美、日、韓的安全與經濟合作體系，台灣在新的國際格局中沒有太多模稜兩可的空間。

