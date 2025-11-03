被歐洲駐台機構封殺？鄭麗文：子虛烏有

國民黨主席鄭麗文受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪時，提及“俄羅斯總統普亭不是獨裁者”，引發討論。傳出有歐洲國家駐台機構，表態不會再和國民黨中央互動。對此，鄭麗文今受訪時強調，子虛烏有，歐洲代表處在她當選後，馬上積極聯繫盼能會面。



鄭麗文1日在全代會上正式就任國民黨主席，今天是第一個工作天。她一早便出席依例舉辦的中央評議委員會，聽取中評委們的建言。



鄭麗文受訪時被媒體問到，她日前接受德國之聲訪問時，因提及“俄羅斯總統普亭不是獨裁者”，傳出有歐洲國家駐台機構，表態不會再和國民黨中央互動。



鄭麗文感嘆地說，她發現，從她選舉期間到現在，在媒體和社群上有非常多不實的傳言。大家都把傳言傳得跟真的一樣，這是完全的子虛烏有。事實上，在她當選後，就馬上有來自歐洲的代表處跟她積極聯繫，希望能安排會面，而相關行程都安排在她正式上任後。



另外，今天的中評會，傳出前主席朱立倫追任的一些中評會主席團主席都沒出席？



鄭麗文說，大家都有自己的行程安排，我們就尊重。不管是中評會主席團主席也好或是中評委，人數都非常的龐大，所以大家都會按照自己行程上來做安排。