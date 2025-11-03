拚了！林岱樺：高雄走向打破派系決定新時代

綠委林岱樺（左）。（照：林岱樺服務處提供） 中評社台北11月3日電／爭取參選高雄市長的民進黨“立委”林岱樺，1日晚間在岡山舉辦造勢晚會，現場3萬名民眾熱情相挺，引發各界關注，也為民進黨高雄市長初選投下震撼彈。林岱樺今天表示，岡山造勢吸引超過三萬民眾到場，她自己也非常感動，她認為造勢之所以爆場，除了許多人為她過去八個多月的遭遇打抱不平，也證明高雄走向市民做主，打破派系決定的新時代。



民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，包括綠委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩爭取提名。近日傳出賴清德屬意賴瑞隆，獲得新潮流、菊系支持。



林岱樺涉詐領助理費案遭起訴，她在1日晚會上聲淚俱下為自己喊冤，“求天公伯還我公道”，呼籲支持者相信她，全場動容。



屬民進黨“正國會”的林岱樺今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，說明她之所以選擇在岡山舉辦第一場大型活動，也正呼應高雄的傳統產業的困境，高雄傳產及岡山等金屬扣件重鎮第一線面對關稅衝擊，工廠接不到訂單、高科技賺到飽、傳產賠到慘。



林岱樺認為，市長初選不應是派系競爭，而應該回歸到民意的基礎，她認為自己說出人民的話，才會讓市民特別有感。



對於“正國會”全數缺席站台一事？林岱樺表示，包含林佳龍在內所有的支持都很感謝，也相信初衷是善意，但她也坦言，整個事件她是無妄之災，她從未拒絕、也未強迫任何人為她站台。



針對脫黨參選的傳言，林岱樺回應，她只是很卑微要求一個公平的競爭環境，如果去領表登記，自然就要切結服從黨的規則，不違紀參選。



背後是否有人刻意分化民進黨，或是不希望她代表民進黨參選？她回應不願臆測動機，她的參選目的就是希望高雄市民能有更好的生活環境。