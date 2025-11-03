鄭麗文：重返執政終結兩岸自相殘殺悲劇！

國民黨3日召開中央評議委員會議，黨主席鄭麗文出席並致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在中央評議委員會上表示，2028年國民黨一定要團結在野所有力量重返執政，因為要捍衛民主自由法治的體系，要再創新的經濟奇蹟、新的“護國神山”群，國民黨絕對有這個能力，而且使命必達。



更重要的是，鄭麗文說，我們要終結兩岸自相殘殺的悲劇，必須證明給全世界看，兩岸可以用我們的智慧跟決心，開創百年和平的基業。



國民黨今天上午在中央黨部12樓召開中央評議委員會議，鄭麗文出席聽取中評委們的建言，鄭到場時熱情和中評委們握手、擁抱、打招呼，笑稱很多中評委的黨齡，可能比她的年紀都還大，都是她非常敬仰的前輩。



鄭麗文致詞表示，今天是她進入中央黨部上班的第一天，早上就看到大家齊聚一堂，精神抖擻，非常振奮。她參選黨主席時曾多次強調，中國國民黨是一個創造奇蹟的政黨，在100多年前，經過革命建立了全亞洲第一個民主共和國，這是人類史上多麼輝煌、重要的一個詩篇。80年前，我們曾經不止抗戰8年，其實對日超過8年，也是在國民黨的領導下，穩住了整個亞洲戰場，免於軍國主義、法西斯的踐踏。我們不止救了中國，我們事實上是救了全亞洲。



鄭麗文說，來到台灣後，一窮二白，在幾乎沒有天然資源下，創造了全世界羡慕的經濟奇蹟，更進行和平民主轉型，再次寫下政治奇蹟，更創造了台積電以及整個台灣的科技產業，成為“護國神山”。



鄭麗文強調，現在國民黨處境多困難多危險，比起過去歷史時刻，坦白講，又比得上什麼呢？所以我們沒有理由沒有信心，沒有理由不堅持，更沒有理由害怕，我們的革命先烈命都不要了，我們難道要再憂讒畏譏、畏首畏尾，瞻前顧後嗎？更何況現在國民黨有這麼多執政的縣市，都交出了無比亮麗的成績單，高度的受到人民肯定，但為什麼國民黨的支持度卻還是沒有辦法超越民進黨，這就是接下來要不斷自我檢討，自我期許的地方，同時也不能丟了這一代中國國民黨人的臉。