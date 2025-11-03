藍委指台軍缺軍購管理人才　促加強培訓

藍委陳永康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳永康今日在“立法院”“外交及國防委員會”上質詢時指出，多項軍購案延宕問題的根源在於“國防部”專案管理人力不足與教育訓練落後，導致重大軍購案無法有效監督、即時掌握。他以F-16V戰機、海馬斯火箭等案為例，批評駐廠層級過低、課程更新太慢，要求“國防大學”強化專案管理與法務訓練。台“國防部長”顧立雄則回應，專案計劃與作戰構想、訓練準則已納入兵力整建規劃，將持續強化人才培育與法制能量。



“外交及國防委員會”3日邀請“國防部部長”顧立雄報告“近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為”，並備質詢。



近年台軍方大幅推動對美軍購，包括F-16V戰機、海馬斯多管火箭與重型魚雷等多項重大案，惟部分交貨進度延宕。



陳永康在質詢中指出，軍購案延宕不單是外部因素，“國防部”內部的專案管理能量更顯不足。他以F-16V戰機案為例，指出美方在簽署發交書後才通知台灣，將生產線自德州Fort Worth搬遷至南卡羅來納州格林維爾，導致交付時程受影響。他質疑，“當初簽署合約時，美方並未說明要遷廠，造成我們沒有任何預警。”



陳永康進一步批評，目前駐廠監督層級過低，僅派一名中校與兩名少校擔任專案管理人員，難以即時掌握情況。他強調，軍方在培育專案管理人才上長期疏忽，隨著防務預算擴大，卻仍“只看到兵科軍官”，缺乏能在駐廠、採購與法律管理層面發揮作用的專業官員。他主張，駐廠人員應定期將專案進度與問題回報，必要時回台進行報告，讓高層掌握實況。



陳永康建議，“國防大學”應開設“專案管理班”，由曾參與軍售案的軍官或退役人員授課，而非僅由教官講理論。他說，“專案管理理論要結合實務，駐外回來的人才應回母校教課，讓新的專案軍官真正瞭解合約與履約。”



陳永康接著以陸軍的海馬斯多管火箭案為例指出，“國防部”雖稱交貨提前，但“提前並非好事”，因為部隊尚未完成人員與彈藥配置，倉儲與指管系統未整備，造成新裝備到貨卻無法即時使用。他進一步質疑，陸軍戰院的數位指管系統課程尚未更新，教官也未具備實際駐外經驗，導致新系統教學與部隊需求脫節。