南投建焚化廠丟選票？許淑華：堅持到底

南投縣長許淑華答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月3日電（記者 方敬為）南投縣政府預定在名間鄉新建垃圾焚化廠，引起民眾反彈，中國國民黨籍縣議員陳淑惠今天在議會質詢同黨籍縣長許淑華，面對相關阻力，縣府有無說明配套？會不會因為選票考量，政策有所調整？許淑華答詢表示，焚化廠的技術越來越進步，有信心能在兼顧民眾生活品質與環保的前提下，完成焚化廠興建，她強調，對的事會堅持到底，縣府將按步調推進建設。



南投縣議會3日召開縣政總質詢，縣議員陳淑惠針對名間鄉新建垃圾焚化廠相關議題質詢指出，南投縣因為沒有自己的廢棄物去化設施，長年有廢棄物堆置問題，縣府在許淑華上任後推動焚化廠建設，但碰到部分人士抗爭，她希望縣府要能堅守環保理念，同時做好說明。



陳淑惠說，過去碰到類似狀況，主政者常會因為選舉考量，打退堂鼓，她希望縣府要展現勇氣，把該做的建設做好，她並當場問許淑華對焚化廠建設的態度為何？



許淑華答詢表示，焚化廠建設在台灣已發展2、30年，技術越來越進步，縣府規劃的焚化廠對於環保規範只會更嚴格，不會放水，對民眾健康與生活保障會放在第一考量。她強調，焚化廠的選址、設計、環境評估都依法行政，縣府也會按照既定規劃，逐步推進。



許淑華說，對的事她會堅持到底，很多政策的質疑同常來自於“不瞭解”，縣府會加強說明，並辦理參訪活動，讓民眾親自參觀外縣市的焚化廠經驗，並且妥適說明、釋疑，相信民眾會支持縣府政策，這也是縣府能夠有把握可以在她這一任期內順利推動。



許淑華坦言，在她接任縣長的時候，也曾考慮循往例委託外縣市協助垃圾去化，但如今面臨到每個縣市的焚化爐老舊，能夠處理的垃圾量能越來越低，而縣內垃圾堆積量卻越來越多，縣府仍必須面對自己長期性的問題。她強調，縣府做任何事情都是以縣民需求為出發點。