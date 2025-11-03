國民黨公布地方黨部主委名單　近八成續任

國民黨主席鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。其中，有近八成的地方黨部主委皆續任，有5個縣市黨部為新聘主委，包括桃園市、台中市、苗栗縣、新竹市和南投縣，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中市議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與“立委”游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。



鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。



國民黨前主席朱立倫日前在卸任前，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人統一在10月底提出總辭，要讓新任主席鄭麗文有更大的人事任命空間。



而從此次公布的地方黨部主委名單中，近八成皆由鄭麗文留任，一定程度也看出鄭上任後想要先穩定黨務的考量。



國民黨各縣市黨部新任主委名單如下：台北市戴錫欽、新北市黃志雄、桃園市蔡忠誠、台中市蘇柏興、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、基隆市林沛祥、新竹縣陳見賢、新竹市王志豪、苗栗縣李文斌、南投縣游顥、彰化縣謝衣鳯、雲林縣張嘉郡、嘉義縣王育敏、嘉義市蔡明顯、屏東縣蘇清泉、宜蘭縣林明昌、花蓮縣盧新榮、台東縣吳秀華、澎湖縣陳雙全、金門縣陳玉珍、連江縣陳雪生。