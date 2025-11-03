陸船進金門禁限制水域　顧立雄：低衝突為準

台防長顧立雄答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳永康今日在“立法院”“外交及國防委員會”上質詢時指出，金門外海近來頻有大陸商船及漁船進入禁限制水域，甚至關閉AIS（自動識別系統）停留，“我方”部隊卻未能即時反應。他痛批金防部“毫無作為”，要求“國防部”、“海委會”與陸委會共同提出具體應變方案。“國防部長”顧立雄則回應，現階段採“低衝突、海巡主執法”原則，會持續與相關部會協調強化監控。



近年來大陸海警與商漁船頻繁進入金門周邊“禁限制水域”，航跡資料顯示部分船隻關閉AIS、以灰色行動在水域長時間停泊。根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》設置的禁限制水域距離島嶼約4至6海浬，是台灣防範灰色滲透的重要界線。根據“海巡署”統計，今年以來中國大陸海警船與商船進入金門水域的頻率已創新高。



陳永康在質詢中指出，今早八點半即有十五艘中國大陸商船進入禁限制水域，金防部卻無法即時應處，“你門口都被人佔著，還毫無作為！”他進一步指出，目前海域中另有三十艘關閉AIS的灰色船隻滯留海上，部分商船長時間下錨停泊，導致“海巡署”執法壓力極大，形同“超負荷運作”。



陳永康質疑現行指揮體系混亂，金門近岸水域“到底是金防部負責還是“海巡署”負責”，兩者權責不清，使得海上突發狀況難以及時回報與決策。他警告：“這是現實問題，不是理念問題。每天都有這種情況發生，不能再以為這只是例行現象。”



顧立雄回應表示，金門距離中國大陸本土極近，跨入禁限制水域即等於進入陸方領海，為避免升高衝突，目前採“低衝突”原則，由“海巡署”執法、“國防部”提供支援。他說：“我們會依照比例原則處理，並與“海委會”、陸委會加強溝通協調。”顧立雄也坦言，面對中國大陸船隻的大量進入與關閉AIS行為，“確實增加了防衛與執法的壓力”。



陳永康進一步指出，這些商船在水域停泊期間可能排放污水、污染金門海域，也可能進行偵察與滲透行動。他批評：“這些行為對金門漁民非常不公平，也對台灣安全構成威脅。”他要求政府各部會應建立跨部會快速反應機制，並把這種灰色滲透納入防衛系統的一環。



陳永康強調，現行的被動監控不足以應付逐日升高的壓力，“現在問題不是明年、不是明天，而是今天就要處理。”陳永康呼籲“國防部”與“海委會”立即提出實際措施，包括情報共享、海上巡邏與執法分工，避免金門周邊海域成為大陸船隻的灰色活動空間。



顧立雄最後回應，“國防部”將配合“海委會”與陸委會，依照航運安全、漁業資源與軍事安全三項比例原則，採取適切應處，維護金門周邊海域秩序與漁民權益。