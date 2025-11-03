馬文君批台軍方掩飾軍購延宕　報告避重就輕

藍委馬文君。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”馬文君今日在“立法院”“外交及國防委員會”質詢時指出，美國眾議院報告早已揭示對台軍售交付嚴重延宕，涉及十九項、金額高達二百二十億美元，但台“國防部”報告卻僅提及三項延宕。她批評官方說明避重就輕，未誠實揭露進度落後情況，並舉魚叉飛彈與F-16戰機案為例，質疑“戰備急需”採購名實不符。台“國防部長”顧立雄則表示，多項裝備已完成或即將交付，部分時程調整屬合約內程序，將補充資料說明。



“外交及國防委員會”3日邀請“國防部部長”顧立雄報告“近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為”，並備質詢。



美國國會“外國軍售老虎小組”於2023年發布報告，指全球軍售交付普遍延遲，台灣案量居高，其中包含F-16V戰機、魚叉飛彈、海馬斯多管火箭與標槍飛彈等多項主力裝備。美方稱因產能瓶頸與供應鏈壓力，部分交貨將延至2027年。“國防部長”顧立雄今日報告時指出，目前約三案延宕，並已成立專案辦公室督導，但多位“立委”認為報告內容仍不足以反映真實情況。



馬文君在質詢中強調，美國國會文件已明確列出十九項對台軍售案延宕，總額高達二百二十億美元，部分甚至無確定交期，“國防部”卻僅在報告中列出三案，顯示政府對外說明過於保守。她指出，“國防部”提交的書面報告僅六頁，內容簡略且於會前一天才送達，質疑行政部門未盡監督義務。



在具體案項上，馬文君指出多項“戰備急需”採購案進度嚴重落後。魚叉飛彈原訂五年交付，如今拉長至十年甚至十二年；F-16V戰機的交機進度也落後於其他同型機採購國家。她認為“國防部”不僅未釐清責任，反而將延後交付視為“進度正常”，掩飾問題嚴重性。