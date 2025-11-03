考公職報名費暴漲　國民黨團批政府懲罰青年

國民黨團首席副書記長林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團今日於“立法院”召開記者會，批評政府在青年投入公職人數大減之際，卻調高考試報名費，平均漲幅達25.8%。藍營指稱，此舉不僅未解決公務體系人才斷層，反而懲罰仍願投身公職的年輕人，顯示政府施政失當。黨團要求立即凍漲報名費，並全面檢討公務員薪資與退撫制度，以重建公職吸引力。



國民黨團3日於黨團記者室，召開“國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應?!”記者會，首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯出席。



考選部自2026年起全面調漲“國家考試”報名費，平均漲幅約25.8%。該部表示，主要原因在於試務成本上升、電費及基本工資調整，使業務基金連年虧損，若不調整收費將於2027年上半年用罄。此舉引發社會反彈，外界質疑政府以財務理由犧牲考生權益。



對此，林沛祥指出，過去被視為“鐵飯碗”的公務體系，正因待遇不具競爭力而快速崩解，報考人數從六年前的八萬多人驟降至今年不足六萬人。面對這場人才雪崩，政府不但未提出對策，反而調高報名費，“這不僅是施政失能，更是對年輕世代的懲罰”。



徐巧芯則以具體數據說明調幅過高的問題。她指出，三級考試報名費從1400元漲至1800元，司法官第一試由800元漲到1000元，第二試從1800元漲至2300元；導遊與領隊考試甚至翻倍，由1000元調至2000元。她強調，報名費漲幅超出民間薪資與物價漲幅，對考生而言極不合理。徐巧芯說，“物價五年漲一成，薪資漲兩成，但報名費卻暴增近三成，這是政府與民爭利的典型。”