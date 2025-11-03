徐巧芯：藍營與歐洲關係穩定　願溝通解誤會

國民黨團副書記長徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月3日電(記者 俞敦平)針對新任中國國民黨主席鄭麗文近日談及俄羅斯總統普京的言論，引發媒體報導部分歐洲駐台代表機構不滿並傳出“未來不與國民黨中央互動”的報導，國民黨“立法院”黨團今日召開記者會後，面對媒體提問，副書記長徐巧芯表示，國民黨在中央、“立院”及地方層級都與歐洲國家保持穩定聯繫。她強調，若外界或國際間出現誤解，黨方樂於直接溝通澄清，並將持續以理性務實的態度深化政黨外交。



日前鄭麗文在受訪時提到“普京不是獨裁者”，引起外界爭議。部分媒體報導指稱，歐洲駐台代表機構對此感到不滿，並表達暫不與國民黨中央互動的立場。鄭麗文隨後澄清，她的原意並非替俄羅斯辯護，而是說明制度差異，強調尊重民主價值。



對此，徐巧芯表示，國民黨歷來重視與歐洲各國的交流，並持續透過不同層級維繫溝通與合作。她指出，若在互動中產生誤解，黨方會主動說明，“我們與歐洲國家之間一直保持良好的溝通管道，也樂於透過討論化解誤會”。



徐巧芯以法國與台北市政府長期合作舉辦“白晝之夜”活動為例，說明歐洲交流早已深入地方層面。她強調，國民黨在“立法院”是最大黨，許多外交及“國防”預算需經“立院”審查，“維持與各國代表良好互動，不僅是責任，也是民主政治的正常交流”。



徐巧芯並提到，國民黨對外往來不僅限於歐洲，也包括美國、亞洲及“友邦”國家。她與多位“立委”近期接待歐洲訪問團，進行政策與議題交流，“即使意見不同，也能透過直接對話促進理解”。她重申，國民黨將以開放、理性的態度持續推動政黨外交，讓國際社會更瞭解國民黨的立場與政策方向。



徐巧芯最後強調，國民黨會在現有基礎上深化與歐洲國家的文化、經貿及議會合作，維持長期穩定的互信關係，“這不僅有助台灣的國際連結，也展現民主政治多元交流的成熟度”。