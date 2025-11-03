民眾黨揭資安院用陸製設備　告發洪奇昌等人

民眾黨主席黃國昌中和永和區主任陳怡君（中）、汐止金山萬里區主任陳語倢（右）、板橋區主任林子宇（左）等人，告發大同醫護董事長洪奇昌涉偽造文書，資通院前院長何全德涉貪汙。（照：黃國昌辦公室提供） 中評社台北11月3日電／台灣民眾黨主席黃國昌上周爆料，大同醫護在取得資安院標案過程中涉嫌出具不實證明文件、違規使用中國大陸製資通設備以矇騙驗收，但資安院仍違法完成驗收。黃國昌新北市3區域主任今天赴台北地檢署告發大同醫護董事長洪奇昌涉犯偽造文書，以及資安院前院長何全德涉嫌貪污圖利。呼籲北檢徹查到底，別遇到綠營權貴就雙標。



黃國昌中和永和區主任陳怡君、黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢及黃國昌板橋區主任林子宇今早赴北檢按鈴告發洪奇昌、何全德。



陳怡君指出，賴清德在雙十節演說時稱要打造“台灣之盾”，並多次提到“資安即國安”，也就是資訊安全是“國家安全”的重中之重，台灣法令也明確規定跟資訊有關的一些設備不可使用中國製，但民進黨政府一遇到“綠友友”就轉彎、放水，民眾黨團上週已揭露“數發部”用納稅錢責成資通院辦標案，得標廠商是大同醫護，其董事長正是賴清德恩師、曾捲入台糖土地弊案的洪奇昌。



陳怡君批，關乎“國家”重要資安的標案，竟用不實的新品證明書給資通院，提供中國製產品，更離譜的是明知一切的資通院一路護航、放水，這難道就是民進黨口中的“抗中保台”嗎？這難道就是民進黨口中的資安及“國安”嗎？今天來北檢告發洪奇昌涉犯偽造文書；何全德則涉犯圖利、貪污治罪條例，籲北檢拿出魄力、儘速偵辦。



陳語倢表示，契約很清楚，廠商履約時，提供的東西都是要新品，並明確寫不能是中國品牌或中國製造的相關設備，去年12月時，大同醫護驗收發現，智慧輸液幫浦及醫護人員手機作業的部分都被發覺非新品，大同醫戶怎拿得出來新品的證明書呢？這是公然的偽造文書。