“正國會”遭打壓大反彈？陳亭妃不論評

綠委陳亭妃3日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月3日電（記者 蔣繼平）高雄市、台南市過去被視為民進黨鐵票倉，2026選舉是否會出現變化，引發各界高度關注。爭取高雄市長初選提名的綠委林岱樺舉辦首場初選造勢後引起話題，爭取台南市長初選提名的綠委陳亭妃表示，目前沒有規劃舉辦造勢，目前仍以37區的後援會走入基層。她也不評論“正國會”大咖缺席林岱樺造勢活動一事。



綠委陳亭妃去年7月因堅持參選民進黨中常委遭“正國會”除名。



涉貪被起訴的綠委林岱樺1日在高雄岡山舉辦市長初選造勢，主辦單位喊出3萬人參與，不過，“正國會”掌門人、“外交部長”林佳龍及其派系大將綠委王義川和新北市議員卓冠廷等人，原本發文要到造勢場會相挺，但最後一刻都打退堂鼓。林岱樺案被解讀是“正國會”遭打壓的大反彈。



針對林佳龍等人沒有去林岱樺造勢怎麼看？陳亭妃3日表示“我現在已經不是‘正國會’”了，所以我不去做任何的評論。



2026台南市長選戰，由民進黨“立委”陳亭妃與林俊憲兩人競爭。至於是否也會在台南舉辦造勢，陳亭妃回應“這個我們會尊重我們的團隊”，她說，現在很多人都開始在辦造勢，但是她還是一步一腳印，把能量走入基層，讓人民感受到她與團隊的熱情與活力，這才是最重要的。



陳亭妃強調，她與團隊還是不改以往，因為後援會有37區，8年前就成立了，現在就靠著後援會，吸引更多的能量與人民的支持，這才是最重要的。