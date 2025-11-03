吳音寧掌台肥千萬年薪　沈富雄：怎會輪到妳

吳音寧參選2024年彰化縣“立委”落選，獲派擔任台肥董事長被批是酬庸。(中評社 資料照) 中評社台北11月3日電／台肥公司日前公告，由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任台“農業部”指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇諷刺，看不懂財報沒問題，有黨證就好，台肥董事長年所得約新台幣1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。前“立委”沈富雄2日在政論節目表示，以吳音寧的資歷、形象、人設，這個1500萬，“太不成比例”，怎會輪到你！



沈富雄2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，王鴻薇說理由是有黨證，而“認真做事”是吳音寧自己講的；但有黨證跟認真做事的人很多，怎麼會輪到妳？這個1500萬，不管以她的資歷、形象、人設，都發生了一個問題，就是太不成比例。



沈富雄指出，台肥有多肥？很久以前馬英九提名他當“監察院”副院長。因為馬英九也沒有去鋪路、替他助選，所以他得票當然非常差，幾乎沒有人要投票給他，蔡同榮就特別講，票有投給他，他認為騙人。



沈富雄接著點出，當時最反對他的兩個系統，其中一個是客家系統，客家系統不贊成他當“監察院”副院長，因為有一位很想坐那個位置的人是客家人。後來馬英九提名他，那位客家人就沒份，之後為了補償、安對方的心，讓那位當台肥董事長，做了好幾年。所以就曉得，這個位置不比“監察院”副院長差。



沈富雄認為，這1500萬年薪，很多的委員，不管是藍的、綠的，寧可去坐那個位置，不要當委員。沈富雄轉頭詢問另一位來賓陳琬惠，宜蘭縣長跟這個位置，妳要做什麼？陳琬惠回說，她比較想為宜蘭服務。