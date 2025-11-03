F16V零交機　民進黨團：貨沒到手不會付錢

民進黨團幹事長鍾佳濱（左）與書記長陳培瑜召開記者會。（照：民進黨“立院”黨團粉專直播畫面） 中評社台北11月3日電／台灣空軍以代號“鳳翔專案”向美採購66架全新F-16V戰機，共編列新台幣2472億元經費，原定2024年起分批交機、2026年完成交付，但至今交機數量為0。民進黨團幹事長鍾佳濱3日回應，一切照契約走，貨沒到手就不會付錢，台灣要增強防衛能力、對外提升軍購，但也會要求行政部門落實預算執行。



民進黨團3日上午召開“萬聖節早已結束，盧媽媽鬼故事不斷”記者會，會後接受媒體訪問。針對F-16V戰機交機數量為0，在野質疑被美方坑？鍾佳濱表示，有關對美軍購，一切照契約走，“貨沒到手，不會付錢”。



鍾佳濱表示，強化“國防”，對外軍購照契約走，貨沒到手不會付錢，“台灣要增強自己防衛能力，對外要提升軍購，同時也會要求行政部門落實預算執行，強化自己的“國防”實力，才能換得真和平”。



民進黨團書記長陳培瑜提及，國民黨主席鄭麗文曾在公開場合表示，不放棄以武力保衛台灣，但同時又說不支持提高“國防”預算，質疑這是什麼神邏輯？當國民黨唱衰台灣“國防”、抵制台灣增加“國防”預算時，賴清德曾於成立M1A2T戰車成軍時，在公開場合上表達“只有實力才能帶來真和平”，且也只有這個實力可獲得更多國際上民主友人支持，呼籲鄭麗文一起支持台灣“國防”預算。