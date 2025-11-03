對決賴嫡系林俊憲　陳亭妃端體育政策

爭取民進黨台南市長初選提名的綠委陳亭妃3日舉辦公布體育政策記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月3日電（記者 蔣繼平）民進黨“立委”陳亭妃與林俊憲角逐2026台南市長初選，進入政策戰場。陳亭妃3日舉辦公布體育政策記者會，提出未來加強選手分級訓練、增加營養金、保障工作來爭取支持，並找教練、選手到場力挺。



《鋒燦傳媒》10月底公布最新民調，陳亭妃以52.6%支持度領先國民黨謝龍介24.9%，林俊憲以42.3%支持度勝國民黨謝龍介37.2%。但林俊憲為賴清德子弟兵，取得優勢。



陳亭妃3日舉行“台南之光！我驕傲 陳亭妃公布體育政策記者會”，地點在台南市桌球館，並邀集台南優秀桌球與跆拳道選手、教練一同到場，並祝賀台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏勇奪WTT倫敦球星挑戰賽男雙冠軍的好消息。



陳亭妃表示，“運動部”成立後，台灣體育升級的第一步已經踏出，但我們地方政府更應該接軌，亭妃允諾，未來加強體育選手分級訓練、“國家隊”選手營養金的增加、保障“國手”工作未來，建立光榮感的獎金制度。



陳亭妃指出，政府不能衹有在選手得獎時鼓掌，而要在選手努力的每一天都要陪伴。”她指出，選手退役後常面臨工作空窗、收入不穩等問題，政府有責任打造完整運動職涯環境，體育不是一時的榮耀，而是一條長期的道路。



陳亭妃強調“台南的孩子敢拚，台灣就會更強。我們一定要給他們最好的環境與制度，讓下一個站上國際舞台的選手，仍然來自台南。”



陳亭妃服務處表示，今日到場包括桌球教練吳文嘉、吳志祺、黃聖盛、蔡淳佑、譚吉倉，倫敦站男雙冠軍馮翊新、世青賽多面獎牌的陳忞昕，另外還有楊子儀、莊家權、黃韞纈、鄭旻修、余奕慶等桌球新秀，以及全運會金牌教練蔡毓恩、翁小珮、吳姵瑩、世大運與亞運“國手”徐晧祐等跆拳道代表。