游淑慧：台肥資產肥到流油　各方覬覦

針對吳音寧將接任台肥董事長一職，藍議員游淑慧在臉書發文表示看法。(照:游淑慧臉書) 中評社台北11月3日電／台肥公司1日公告，“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任“農業部”指派法人董事代表，有望成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務，引發各界關注。中國國民黨台北市議員游淑慧2日指出，台肥最肥的其實是土地資產，台肥在台北擁有近600筆土地資產，總面積達157.23萬平方公尺，高達47.5萬坪，其中光是南港就有32900坪。用一個“無專業”的吳音寧，取代環工專業的李孫榮，除了細思極恐外，也擔心未來誰能監督？



對於外界質疑不適任，“農業部”回應，吳音寧過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。吳音寧1日也在臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。“而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要”。



游淑慧2日在臉書發文表示，台灣肥料？台灣肥貓？台灣肥缺？正在綠能轉型和資產活化的台肥需要什麼人才？化工、環工、財務或土地開發，那一個是“吳擅長”還是都“無擅長？”台肥有多肥，董事長薪資高級肥就不說了。



游淑慧說，台肥光在南港的資產，市價就上看千億。這樣的土地資產，可以說肥到流油、各方覬覦。提醒大家，當年吳乃仁的台糖弊案，就是低價出售台糖的土地資產。土地資產可以做的文章和利益空間，大的不得了。所以此時，用一個無專業的吳音寧，取代環工專業的李孫榮，她除了細思極恐外，也擔心未來誰能監督？



