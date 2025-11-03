吳音寧掌台肥　洪孟楷曝綠地方人士也喊離譜

藍委洪孟楷。（中評社 資料照） 中評社台北11月3日電／台肥公司10月31日公告，由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任“農業部”指派法人董事代表，將成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務。中國國民黨籍“立委”洪孟楷表示，過去長期支持綠營的地方人士對於此事也看不下去，認為該人事案很離譜。



有“小英女孩”之稱的吳音寧接任年薪上看新台幣1500萬元的台肥董事長，引發藍綠熱議。



洪孟楷2日在政論節目《少康戰情室》中指出，吳音寧任台肥董座這件事，大家都覺得非常離譜且違反常理，並質疑民進黨農政體系內部沒有半個人比吳更有資格嗎？



洪孟楷進一步表示，目前為止還沒有具體理由以及告訴民眾，要把台肥董事長換掉的理由是什麼？究竟是能力不足？做錯事？還是有私德問題？洪強調，台肥董座有任期制，但李孫榮任期沒做滿就被拉下來，把吳放上去，分明就是酬庸。



洪孟楷透露，當吳音寧成為台肥新任董事長的消息出來後，地方上長期支持綠營的人士向他表示，這件人事案他看不下去、很離譜；洪強調，真的很多人認同吳接下台肥董座嗎？大家不會有任何訝異跟反彈嗎？大家都看在眼裡。



針對此事，吳音寧1日發文說，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定，目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論；吳強調，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。