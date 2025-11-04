連賢明：特朗普面對的是更有準備的中國

中華經濟研究院長連賢明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）中美領導人日前在韓國會晤達成多項共識，中華經濟研究院院長連賢明3日在“地緣政治新局勢”座談會上表示，中美經貿關係正從短期對抗走向長期抗戰，中國大陸在面對美國新一輪關稅與科技戰時，已比美國總統特朗普第一任期更有準備，從稀土、農產品到反壟斷與反傾銷工具，皆逐步建立完整反制體系，顯示中國在策略上已進入更成熟的應對階段。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，連明賢在會中做上述表示。



連賢明指出，這一輪中美談判中，中國大陸不再像過去被動應對，而是事先針對美國可能的施壓方向布局，包括稀土出口、農產品採購、反壟斷調查等多項政策工具。這一任的特朗普，面對的是一個更有準備的中國。



他分析，美中雙方如今均具攻防策略，貿易摩擦雖未解決，但也未失控。中國甚至在芬太尼、稀土與農產品談判上採取靈活交換，透過將芬太尼關稅從20%降至10%，換取美方放寬制裁，同時延後稀土出口管制1年，這些動作顯示雙方仍在尋找“鬥而不破”的平衡點。



連賢明表示，特朗普近來在韓日行程中，特別強調造船業與國防工業振興，顯示美方正為長期戰略競爭做準備；而此次習特會雙方避免當面衝突，各取所需維持現狀。



他指出，中國清楚知道農產品議題牽動特朗普的美國票倉，因此刻意調查哪些州的農產品出口最能影響美國選舉，並以購買農產品削弱美方的制裁力道；特朗普雖聲稱中國將大量購買，但並未明確說明數量是否超過以往，中方正在計算如何長期應對特朗普。



至於習特會未談台灣議題，連賢明分析，雙方對台灣的立場差距過大，外界無須過度解讀台灣被出賣的論點，中美在台灣問題上難有共識，短期內不會出現實質變化。

