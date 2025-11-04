林正義：賴清德未來能否過境美國待觀察

“中研院”歐美所研究員林正義。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）中美領導人日前在韓國會晤，台灣“中研院”歐美研究所研究員林正義3日在“地緣政治新局勢”座談會上指出，中美雙方在經貿與戰略議題上雖仍存在高度矛盾，但短期內情勢將進入相對穩定階段。中國在稀土、能源、航太與造船產業等方面具備籌碼，而美國則透過核動力潛艦、天然氣供應與盟國聯合戰略來牽制中國，雙方的攻防將持續延伸。



至於台灣議題，林正義表示，目前仍存在不確定性，包括賴清德未來是否能順利過境美國、特朗普是否願持續提供台灣軍事援助等，都還待觀察。而已故日本首相安倍晉三曾說“台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事”，而隨著日本首相高市早苗上任，這一政策主張未來是否出現新變數？持續關注。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，林正義出席做上述表示。



曾任陸委會副主委、“國安會”諮詢委員的林正義表示，回顧特朗普第一任期時，中美關係更為緊繃，如今雙方進入特朗普第二任的對抗，中國大陸顯得更為穩健與有準備。中國在面對美方國安疑慮與對抖音二成持股等爭議時，透過讓渡部分演算法權限、設立基金緩和矛盾；此外，中國也以每年採購2500萬噸美國大豆、連續3年執行的方式釋出善意，作為對美貿易談判的妥協。



林正義指出，中美在稀土議題上同樣互相牽制，形成所謂稀土反制聯盟，特朗普曾表示中國稀土優勢可能只能維持不到2年，但稀土仍是美、日、歐的軟肋。另一方面，澳英美的核動力潛艦合作持續擴大，韓國與日本也希望能獲得核潛艦燃料支援，韓國更在造船業上協助美國強化產能，顯示美方正推動新的安全與產業鏈結構。



他提到，能源戰略同樣是中美較量的主軸，美國除要求日本、韓國與中國進口更多美國天然氣與石油外，也意圖利用能源供應穩定亞洲盟友陣營；他也注意到中國大陸外交部長王毅結束訪韓後，中國外交部網站發布結論指出，中美關係將進入一段相對穩定期，他認為這樣的穩定期可能不止1、2個月。