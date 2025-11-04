郭育仁：高市早苗為美日關係開啟新黃金時代

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）針對日本首相高市早苗上任後的外交作為，中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁3日在“地緣政治新局勢”座談會上分析，高市早苗的外交處女秀，展現日本重返國際舞台的決心與柔軟身段，成功延續日本已故前首相安倍晉三以來的外交路線，為美日關係開啟新的黃金時代。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，郭育仁做上述表示。



東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會10月26日至28日在馬來西亞吉隆坡舉行，中美元首會晤10月30日在韓國釜山登場APEC峰會10月31日至11月1日則在韓國慶州舉行。郭育仁指出，這一連串高峰外交顯示亞太局勢快速變化，尤其高市早苗在特高會與“習高會”中的表現，成為國際矚目的焦點。



郭育仁說，特朗普第二任期首次訪亞洲，過程相當成功。高市早苗在會中以流利英文發言，向國際社會宣示日本外交的新形象，與2013年安倍晉三上任時的氣勢如出一轍，讓外界重新認識日本首相的外交實力；特朗普與高市早苗互動契合，雙方簽署美日同盟新黃金時代協議，並共同登上位於日本橫須賀美軍基地的華盛頓號航空母艦，特朗普甚至特別稱讚日本是美國最堅實的盟友。



郭育仁分析，目前中美關係進入暫時性休兵階段，雙方在稀土議題上達成延後1年管制的默契，各自專注於國內政治與經濟議題。特朗普正面臨美國“最高法院”對關稅政策的審查及明年中期選舉壓力，中美雙方意識到制裁與報復的高風險，於是採取打打談談的策略，經貿關係正朝有序脫鉤方向發展。美國持續管制高科技出口，中國則以稀土為籌碼回應，雙方各有盤算。