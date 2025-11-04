林常青：中美短期降溫停火　亞太各國尋合作

成功大學經濟學系教授兼系主任林常青。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會與亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）近日相繼落幕。台灣成功大學經濟學系教授兼系主任林常青3日在“地緣政治新局勢”座談會上表示，中美關係短期雖出現降溫與戰術性停火，但這並非長期緩和。亞太各國正嘗試透過制度化合作與數位經濟框架化解貿易破碎化問題，AI、能源轉型與供應鏈重組將是關鍵趨勢，台灣應趁此階段尋求技術與治理主導權。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，林常青做上述表示。



林常青指出，東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會10月26日至28日在馬來西亞吉隆坡舉行；中美元首會晤10月30日在韓國釜山登場；亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）10月31日至11月1日則在韓國慶州舉行。這3場會議可見，區域合作正由政治對抗轉向制度競賽。



林常青說，APEC主題聚焦人工智慧與人口結構變化，會中嘗試以具體制度化工具連結創新與繁榮，處理貿易破碎化、能源轉型及人口老化等長期挑戰。特別是在特朗普關稅政策之下，形成自由貿易體的難度升高，各國改以風險分層與供應鏈重構應對，原產地與文件互通在貿易體系中的重要性也明顯提升。



林常青，美國密西根大學安那堡分校經濟學博士。歷任“中研院”經濟學研究所合聘研究員、台央行理事、成功大學智慧半導體及永續製造學院半導體高階管理暨研發碩士在職專班從聘教授、台灣經濟學會理事長、兆豐金融控股公司獨立董事、亞洲航空公司獨董等。



他說，APEC財長會議特別強調AI與數位金融結合，並納入青年與高齡人口議題，能源面則提出淨零轉型與電網升級方案，AI節能技術也被視為核心策略之一。這些討論顯示亞太各國正以跨領域方式推動可持續發展，而文化創意產業及跨境人才流動也被視為新成長動能，台灣在這些領域具備提供經驗與技術支援的優勢。

