王文岳：亞太局勢正轉向多層次區域博弈

台灣暨南大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會與亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）落幕，台灣暨南大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳3日在“地緣政治新局勢”座談會上分析，東協與APEC影響力正逐漸式微，取而代之的是以雙邊協議為主的務實合作模式。中美戰略競爭已從貿易擴張至安全與科技領域，亞太局勢正在轉向多層次的區域博弈。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，王文岳做上述表示。



東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會10月26日至28日在馬來西亞吉隆坡舉行；中美元首會晤10月30日在韓國釜山登場；亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。



王文岳表示，對中國大陸而言，東協的重要性已超越其他國際社交圈，中美競逐從貿易戰擴展到安全與科技層面，使東協成為區域安全樞紐。此次在吉隆坡峰會，特朗普重返東協高峰會，簽署吉隆坡協議，促成泰國與柬埔寨邊境停火，並成功收割外交成果。



王文岳，東協在區域穩定扮演關鍵角色，尤其在南海爭端與中美競合局勢下，東協的協調機制成為主要平台。不過，整體趨勢顯示，未來區域關係將更傾向於雙邊協議與避險策略，東協整體多邊機制難以維持過往的凝聚力。



王文岳指出，在經濟層面上，東協已成為中國推進區域經濟影響力的重要對象，東協經濟工作小組目前正協調應對美國總統特朗普關稅政策，而中國與東協自貿區3.0版本預計於2026年實現，屆時雙方將全面免關稅，這將使中國對東協經濟協調達到新高峰。此舉不僅影響東協與美國的經貿關係，也對台灣未來若欲加入東協體系產生潛在影響。

