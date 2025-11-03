台軍方：軍購AGM-154C比美軍還先進

綠委王定宇(左)質詢台“國防部長”顧立雄(中)、“國防部”戰略規劃司長黃文啓(右)。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月3日電／針對台灣對美軍購AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW），台軍方今天表示，原規劃今年至2026年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在2027年至2028年全數交運，而台軍方籌購的比美軍還要更新一個世代，為BLK3批次。



“立法院外交及國防委員會”上午邀請“國防部”專案報告“近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為”，並備質詢，朝野“立委”關切3大時程延後的美軍購案，包括F-16V（blk70）、AGM-154C飛彈及MK-48重型魚雷。



對於AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW）部分，“國防部”在專案報告中說明，原規劃今年至2026年全數交運，但因採購最新構型必須重新啟動產線、備料及系統發展整合，規劃在2027年至2028年全數交運。



民進黨籍“立委”王定宇關切，AGM-154C飛彈為空軍長期的需求，他過去前往視導前線部隊時，飛官也曾對此表達“終於等到了”，原本規劃今年至明年間全數交運，由於延宕的是“最新構型”，未來採購項目是否包括舊款品項。



台“國防部”戰略規劃司長黃文啟答詢，軍方所購買的是比美軍還更新一個世代，為BLK3的批次。



王定宇追問，美軍現役為BLK2，而軍方所軍購的為BLK3，是否因此要重啟產線、備料，以及何時能夠履約？空軍參謀長李慶然回應，美方在管制會議中提到，將於2027年至2028年間全數交運。



民進黨籍“立委”陳俊宇也關切刺針飛彈、魚叉飛彈採購是否有延宕情事。“國防部長”顧立雄回應，仍在發價書期程內且在交運時間前，未有延宕。而台灣對美採購的人攜式刺針飛彈數量，已從最早500枚增至2621枚，目前規劃今年第4季可以獲得第1批，2032年可全數籌獲。至於有無可能與美方共同生產，顧立雄答詢，曾和美方溝通，但“沒有具體結論”。