美軍事雜誌揭台灣潛艦自造困境　三大問題

美國雜誌刊文揭台灣潛艦自造困境。(照:截自The National Interest) 中評社台北11月3日電／美國知名軍事政治雜誌《國家利益》（The National Interest）3日刊出華府台美關係研究中心研究員孫廷禎發表的專文〈台灣潛艦困境的教訓〉（Lessons of Taiwan’s Submarine Woes），直指台灣潛艦自造計劃陷入管理不善、資源不足與合約內鬥，導致戰力堪憂，這項台灣最雄心勃勃的“國防”自主計劃，正因內部問題面臨嚴重威脅，對華府而言並非好消息。



文章評論，潛艦自造（IDS）的亂象常來自造船團隊內部。合約商與海軍高層顧問（如郭璽）之間，為了後續生產合約的財務利益而爆發內鬥，嚴重到需要台船公司公開聲明。事件導致關鍵顧問指控系統整合失敗後憤而離去，甚至“總統府”層級的計劃召集人黃曙光，也在海試的關鍵階段突然辭職，引發了公眾對於潛艦計劃最終成效的疑慮。



在成本方面，文章指出，台灣社會也廣泛討論，海鯤號原型艦造價對比日本“大鯨級”（Taigei-class）潛艦與韓國“島山安昌浩級”（Dosan Ahn Chang-ho class）巨大的價差讓外界質疑，在“中國侵略威脅”迫在眉睫下，台灣此種建軍模式是否可行且有效。



孫廷禎強調，台灣孤立的國際困不能成為管理不彰或醜聞的借口；相反地，這只證明了管理能力的重要性，假設台灣堅持推動這些因戰略需要的高風險計劃，那麼就要根本性地提升專案管理、國際談判，以及獲取新武器和技術授權的能力，每一筆資源都不能浪費。而現在“拼湊”的建案方式，不可避免的使海鯤號的整體戰力受到一些損害。



孫廷禎呼籲，台灣應轉向更務實的“聰明國防自主”（Smart Self-Reliance），同時建議美國應更有彈性地放寬技術出口許可，例如潛艦所需的先進作戰系統、潛望鏡、魚雷等“紅區”裝備，這樣也可以幫助台灣在“國防”上更自立自強。文章強調，允許台灣用“拼湊”的方式造艦，可能不是最佳選擇。