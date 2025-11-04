田弘茂：中美正建立有序脫鉤的新格局

“國策院”董事長兼院長田弘茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）針對中美領導人10月30日在韓國會晤，“國策院”董事長兼院長田弘茂3日在“地緣政治新局勢”座談會總結指出，中美正在建立有序脫鉤的新格局，全球各國也正走向自主發展，中美這場百年馬拉松競逐不僅是經貿問題，更關乎科技、安全與制度路線的選擇，台灣應在此變局中重新定位自身的戰略方向。



田弘茂在座談會總結致詞表示，綜合來看，中美關係正呈現“管控分歧、鬥而不破”的特徵，中美雙方競爭已非傳統大國對抗，而是建立在經貿、科技、安全交織的長期博弈。台前駐美代表高碩泰提到“中美百年馬拉松”的概念，顯示雙方都在尋找新平衡；也有學者以“新冷戰”視角觀察當前的國際局勢。



田弘茂說，中美關係背後隱含各自的內部結構性問題，美國面臨社會與經濟的深層矛盾，中國則須處理財政與權力重組等挑戰。中美領導人的外交表態，往往是內部壓力的延伸與反映，要理解這層內部連動。



他說，若中美進入有序脫鉤與新冷戰格局，台灣必須思考如何定位自身戰略與政策，台灣的經濟、外交、安全及政治策略，都應有系統地規畫整體方向。



田弘茂並認為，當前多邊國際組織如東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會、亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）功能逐漸虛化，許多會議僅停留在象徵層面，缺乏實質執行機制。台灣的外交思維不應過度依賴多邊平台，而應轉向強化雙邊關係，聚焦在能直接產生戰略效益的夥伴國，台灣對北應深化與日、韓連結，南向則須強化與東協10國的合作。



他也提到，東協近年在區域安全與經濟議題上並未發揮有效功能，台灣長期以來倡議的南向政策也流於形式，缺乏具體內容，台灣應明確評估哪些國家才是台灣真正的重點對象，並善用國際場合創造與領袖的雙邊對話機會。



“國策研究院”文教基金會3日在張榮發基金會舉行“地緣政治新局勢”座談會，場次一為“解讀習特會與新地緣政治發展”，與會的有“國策研究院”董事長兼院長田弘茂、成功大學政治系教授王宏仁、前台駐美代表高碩泰、中華經濟研究院長連賢明、“中研院”歐美所研究員林正義。場次二“解讀東協、APEC峰會成果及其影響”，與會者有中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁、成功大學經濟學系教授兼系主任林常青、台灣師範大學東亞學系教授范世平、台暨南大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳、台中央警察大學公共安全學系教授董立文。