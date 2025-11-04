中評關注：南台灣本命區　賴清德守得住？

民進黨主席賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）2026地方選舉，民進黨南台灣本命區高雄、台南硝煙四起。綠委林岱樺、陳亭妃異軍突起，挑戰賴清德倚重的綠委林俊憲、賴瑞隆，黨內互打激烈。中國國民黨主席鄭麗文宣示行腳台南、高雄拚殺，南高二都選情成為檢驗賴清德領導整合力的關鍵戰役。



民進黨選舉對策委員會日前拍板，台南市、高雄市長初選提名將在1月12至17日進行黨內初選民調，於1月21日公告提名名單。綠營台南市長人選為被“正國會”開除的陳亭妃、新潮流賴系綠委林俊憲，對上中國國民黨籍委謝龍介或前藍委陳以信。綠營高雄市長人選為被“正國會”開除的林岱樺、新潮流菊系綠委賴瑞隆、許智傑、湧言會力挺的綠委邱議瑩，可望對決藍委柯志恩。



林岱樺涉助理費案被起訴，逆風拚搏。11月1日於高雄岡山河堤公園舉辦的造勢晚會，號稱現場湧入逾3萬名支持者。原本承諾力挺的“正國會”綠委王義川、黃秀芳、陳秀寶、黨發言人卓冠廷遭質疑，只好缺席或不上台。“正國會”龍頭、“外交部長”林佳龍日前在臉書轉發林岱樺造勢活動通告，也被質疑行政不立，民進黨公開表示政務官不宜介入初選。



林岱樺的高人氣反映出基層對民進黨中央偏袒特定派系的質疑，中間選民眼中，她的孤鳥姿態反而塑造出地方女戰將的強韌形象，甚至與同場競逐的賴瑞隆造勢差距甚大，林岱樺的逆襲，已不只是高雄市長初選的個人戰，更成為民進黨內派系權力再分配的象徵戰役。



至於賴清德的本命區台南，是賴系盤根錯節的勢力重鎮。根據鋒燦傳媒最新民調，台南市長初選中，“立委”陳亭妃在對比式民調中明顯領先林俊憲，但“看好度”僅40.2%，與林俊憲37.7%幾乎持平。



這樣領先卻不穩的現象，引發派系人士憂慮，賴清德的強勢主導初選節奏，黨內選對會形同走過場？在非執政縣市採徵召制，在南部則執行賴意志為主？尤其台南是賴清德長年經營，雖未明言挺誰，但外界早已解讀挺林俊憲、抑陳亭妃為不成文默契。