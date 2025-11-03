綠桃園市長等嘸人　周玉蔻：王義川不選了

周玉蔻說，民進黨2026桃園市長只能提名自信滿滿的何志偉？（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北11月3日電／民進黨展開2026縣市長選舉提名作業，桃園市長無人參與意願登記。媒體人周玉蔻3日在臉書發文指出，“正國會”民進黨籍“立委”王義川經歷“挺林岱樺事件”後已無意參選，黨中央只好轉而提名“總統府”副秘書長何志偉，質疑是否為“無奈之選”？



周玉蔻3日在臉書貼出2現象、1疑問，第1個現象是民進黨桃園黨部10月31日截止的參選意願登記，無一人報名；第2個現象是王義川經過挺林岱樺事件已無意參選。緊接著提問“所以，只好提名自信滿滿的何志偉？”



2026年縣市長選舉，中國國民黨籍桃園市長張善政拼連任，民進黨至今無人表態要參選。



民進黨2026桃園市長，原本以不分區“立委”王義川呼聲最高。但10月29日爆發，民進黨內派系“正國會”公職，包括“外交部長”林佳龍、王義川等人相繼在社群平台發文力挺林岱樺。王義川在Threads轉發岡山造勢海報，並寫道“星期六，高雄朋友我們岡山見”，呼籲支持者參與。貼文迅速引發反彈，截至10月30日下午，湧入逾5700則留言，多數綠營支持者痛批“民進黨嫌票太多還是高雄太穩？”“拜託不要鬧”“拒絕林岱樺，你們挺她我們就不挺了”，瀏覽量破15萬，留言區淪為負評戰場。



面對壓力，王義川10月31日在Threads發文回應，坦承“聽了好沉重”，強調自己是“公共財”，不能成為“挺貪污的人”，最終決定不出席活動。王義川解釋，原本安排站台是因黨廉政會三次會議未停權林岱樺，讓其有權參選初選，並補充說明，本意支持林岱樺在公平初選中陳述理念，“正國會”將全力背書勝出者，高雄加油。



何志偉接任府副祕書長後勤跑基層，尤其在勤跑桃園地方宮廟，積極參與地方活動已經近一年。外界認為，何角逐桃園市長初選意願濃厚，不過何志偉至今沒有正面回應。