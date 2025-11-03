台軍新臂章只有TAIWAN　張競：乾脆叫台勇

最新主力M1A2T戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍，有民眾質疑相關紀念臂章上僅有“TAIWAN”字樣。(照:張競臉書) 中評社台北11月3日電／台灣軍方最新主力M1A2T戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍，有民眾質疑相關紀念臂章上僅有“TAIWAN”字樣。對此，中華戰略學會資深研究員張競狠酸軍方，假若真要本土化，乾脆直接稱“台勇”或“台灣團練”，“放著正版不用，故意用這種山寨版，馬屁震天響”。



針對相關質疑，陸軍司令部表示，首先，美軍售台M1A2T坦克是特別為台灣專屬型式，末尾為“T”即代表Taiwan，美國基於“台灣關係法”與“對台六項保證”，提供“我國”防衛性武器，不僅建構更堅實的防衛戰力，確保“國家安全”與維持區域和平穩定，更是鞏固台美安全伙伴關係。



張競今天在臉書發文表示，自己幾個月前曾在政論節目上，與國民黨前“立委”蔡正元言語交鋒，為“國軍”與“台軍”開槓，結果沒想到被“背後插刀”。張競說，其實天天把“國軍”貶抑成“台軍”掛在嘴邊的，正是源自大陸；如今M1A2T成軍，臂章只寫TAIWAN，他酸，顯然是“中共同路人”或“在地協力者”出了這個餿主意。



張競進一步諷刺，假若真要本土化，那麼就不要跟大陸鬧雙包、搞山寨，直接就稱“台勇”或是“台灣團練”，不是更有味道嗎？“故意用這種山寨版，馬屁震天響”。