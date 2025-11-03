比特犬攻擊事件　新北：多為飼主未落實防護

阿醜時常趴著，用呆萌眼神看人，穩定親人的性格打破社會對比特犬的刻板印象。（新北市動保處提供） 中評社台北11月3日電／近期比特犬攻擊事件引發的社會高度關注，新北市政府動物保護防疫處已自2025年7月啟動“比特犬及攻擊性犬隻專案訪查”，以強化公共安全與維護動物福利。動保處透過電話與實地走訪，共評估了205位飼主。訪查結果顯示，多數比特犬與飼主互動穩定、情緒反應平和，打破了社會對該犬種的刻板印象。



動保處指出，比特犬攻擊事件，主要原因多與飼主未落實防護措施及犬隻訓練不足有關。動保處呼籲，飼主應在犬隻外出時確實配戴口罩及牽繩，並落實飼養教育訓練。



動保處透過電話訪問及實地走訪205位飼主，評估飼養環境與犬隻行為，並追蹤飼主照顧狀況。訪查結果顯示，多數比特犬與飼主互動穩定、情緒反應平和。動保處後續將持續追蹤狂犬病疫苗注射情形。



犬隻攻擊行為往往與飼養環境及訓練有密切關聯。為協助飼主提升照護與行為管理知能，動保處於生命教育園區每月定期開設犬隻行為訓練課程，提供正向訓練與實務指導，歡迎有興趣的飼主踴躍報名參加（報名網址：https://gov.tw/QaD），如有犬隻行為問題，亦可透過課程獲得專業協助。



訪查過程中，也發現不少比特犬與飼主互動良好的案例。其中一隻名為“阿醜”的比特犬，飼養於新北市林口區，以穩定親人的性格打破社會對該犬種的刻板印象。飼主陳先生表示，自收養阿醜以來，牠一直展現出溫順聰穎的特質，對訪客主動示好，與家中小孩相處融洽，是家人生活中重要的陪伴者。



動保處表示，目前新北市列管156隻比特犬飼養名單，已加強宣導比特犬等攻擊性犬隻出入公共場所須配戴透氣口罩及繫上1.5公尺牽繩且成年人伴同，否則可處新台幣3萬至15萬元罰鍰。呼籲飼主平時做好犬隻訓練，外出時配戴口罩及牽繩等，藉由正確飼養與教育，提升民眾對比特犬的認識，減少誤解與偏見。