台灣科學園區赴美　吳誠文：美政府願協助

台“國科會主委”吳誠文。（照片：府方提供） 中評社台北11月3日電／在韓國舉辦的2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會1日落幕，台“國科會主委”吳誠文說，這次有機會與美國國務卿等人談論到在美國打造“台灣模式”科學園區等議題，也表達希望在土地、水電、人才、稅、簽證等得到協助，美國聯邦與地方政府都會盡力協助。



吳誠文指出，“協助台灣就等於是協助美國”目標不變，台灣在發展半導體產業時，不能只在自己的園區發展，因為最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司，當美國公司希望在本土建立強大AI園區時，需要半導體供應，使用“台灣模式”最快速、也最能有效節省成本。



在韓國慶州舉行的2025年亞太經濟合作會議（APEC）1日落幕，台灣APEC領袖代表林信義與代表團返台後，今天下午於府舉行記者會。



根據《中央社》報導，媒體提問，以林信義近2年出席APEC領袖峰會經驗，台灣能見度與重要性是否不可同日而語？



林信義指出，在世界變局中，國際社會對台灣關注更高，也更期待與台灣有更深入交流，“我覺得台灣角色很關鍵”，尤其在半導體、AI硬體領域非常優秀，當各國在討論如何建立可以信賴的供應鏈時，馬上聚焦台灣。



針對這次與美方代表會面是否有談到台灣模式與科學園區經驗。吳誠文透露，這次的確有機會與美國國務院國務卿、國務次卿談論到在美國打造“台灣模式”科學園區等議題，雙方基於互利目標，希望協助美國重建半導體產業製造能力，也談到美國政府要如何協助台灣在建立半導體園區及供應鏈時能更有效率、降低成本。



吳誠文表示，台灣要組團隊到美國開發園區，希望美方協助土地、水、電、人才培育等資源，也有談及稅與簽證問題，美國地方政府與聯邦政府都覺得非常合理，也會盡力協助。

