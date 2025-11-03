郭正亮：南高綠初選最不公平　恐現報復投票

綠委林岱樺1日在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會。（照片：林岱樺臉書） 中評社台北11月3日電／爭取民進黨高雄市長初選提名的的綠委林岱樺1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台時痛哭說，因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑。對此，前“立委”郭正亮3日在政論節目透露，自己很早就知道，新潮流基本上是設定民進黨“立委”賴瑞隆參選，他並說，這次民進黨台南市和高雄市市長初選，大概是自己這輩子看過最不公平的，若高雄最後不是林參選，恐出現報復性投票情形。



林岱樺1日前進岡山舉辦首場“三山造勢”大型晚會，但原訂出席的民進黨籍“立委”王義川、陳秀寶、黃秀芳及民進黨發言人卓冠廷全未現身，僅有高雄市議員高忠德站台助講。林岱樺炮轟檢調“拗我貪污，實在是非常惡質”，並多次落淚哭喊“給正派的人一個公道”。



郭正亮3日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次民進黨台南市和高雄市市長初選，大概是自己這輩子看過最不公平的，“我真的沒看過這麼不公平的初選”。他指出，自己很早就知道，新潮流基本上是設定賴瑞隆參選，因其是高雄市前市長、“監察院長”陳菊的嫡系，“最後果然這樣”。



被問到，如果台南最後不是陳亭妃、高雄不是林岱樺，是否有可能出現報復性投票？郭正亮認為“會”，但民進黨也知道會有這種情形，所以會去“消毒”，接下來就要看國民黨“立委”柯志恩和謝龍介能否“玩得漂亮”。他並提醒柯志恩，接下來是否要去鳳山和大寮走走、接觸和拜會林岱樺的重要幹部？這些事都必須做得很有技巧，對基層都要很熟。