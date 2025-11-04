王鳳生：台提高軍費將陷兩難　花越多越不安

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月4日電（記者 蔣繼平）有美國“國防”官員主張，台灣應將“國防”支出提升至國內生產毛額（GDP）10%。高雄大學榮譽講座教授王鳳生向中評社表示，兩岸比軍事對抗，台灣絕對是輸定的，不可能贏的。他更說“台灣可以依賴對美的軍事交易來保障台灣的安全穩定嗎？答案是NO。”他指出，“國防”預算若達GDP的10%，會動搖“國本”，他認為絕對不該同意。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，研究領域為國際政治經濟與戰略貿易政策。也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



對於美國官員對台灣拋出的軍費議題，王鳳生表示，對台灣而言，美方的訊號非常明確，華府希望台灣大幅提高“國防”預算，幾乎達到現有水平的3倍，以符合對中國大陸的威懾需求，也勢必對台灣內部掀起重新塑造其財政優先順序與政治討論。



王鳳生解讀，美方提出所謂10%軍費的政治信號，恐怕不僅是戰略考量，更是政治表態。但問題是，花更多錢，真的能換來更大安全嗎？還是只是換來一場戰略幻覺？若為了換取政治承諾或軍售支援而過度支出，等於是用民生預算購買象徵安全。



台灣確實需要防衛能量，王鳳生指出，但若以“外部要求”為主要依據，而非“本地戰略設計”，“國防”擴張就可能變成外交談判的籌碼。特朗普的交易外交邏輯一向強調“誰付錢、誰受惠”要求盟友自付防衛費用，實質上是將安全成本外部化。



王鳳生更強調，“Taiwan Matters”不應變成“Militarized Taiwan”，這樣台灣在國際上的焦點就變成從民主價值變成軍備競賽，之後更可能會變成嚇阻與挑釁之間的兩難。

