中評鏡頭：台南百年木造車站　靠車票爆紅

“保安車站”位於台南市仁德區，是百年歷史的木造車站。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月4日電（記者 蔣繼平）位於台南市仁德區的“保安車站”是百年木造車站，不僅古色古香，還因為一張從台南“永康”站到“保安”站，帶有“永保安康”吉祥寓意的車票，在20多年前意外一砲而紅，至今仍是許多遊客到訪的景點。



保安車站建於1899年，原名車路墘車站，是目前台灣保存最好的日據時期木造車站之一，站體建築採用阿里山檜木建構而成，至今仍維持昔日樣貌。曾因配合車路墘糖廠運輸方便才遷於現址，舊址在2007年復設仁德車站，相距約1.5公里。



大約2000年時因為一則車商拍攝的電視廣告，讓“永保安康”車票爆紅大賣，吸引許多民眾搶購“保安”到“永康”的火車票討吉利，甚至，也讓這座百年木造小站一炮而紅，成為打卡景點。也帶動“追分成功”、“大肚成功”等特殊站名車票銷售。



保安車站也被列為古蹟，牆上的老掛鐘、佈告，還有早期的硬式木質車票櫃、木質候車室、格子窗、木條椅、柵欄、通道，都是遊客前來取景拍照的好題材。另外，由於台鐵2025年6月23日起調漲票價，平均漲幅為26.8%，保安到永康的區間車票也從原本新台幣20元，現已調漲為31元。



台南市仁德區，舊稱“土庫庄”，位於台南市西南端，南隔二仁溪與高雄市湖內區、路竹區相鄰。2024年底仁德區戶數約3.1萬戶，人口約7.8萬人。景點有十鼓仁糖文創園區、奇美博物館、二空新村文化園區，空軍台南基地也位於此。